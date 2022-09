Van basketbalveld naar bloemenweide in Asser woonwijk

Grote maaimachines doen hun werk langs het kanaal bij de Asser woonwijk Marsdijk. Maar in de bloemenweide ertegenover mogen ze niet komen. Daar staan de planten kniehoog. Een groep cursisten van Landschapsbeheer Drenthe bewondert er de rijkdom aan wilde planten.

In een goed ontwikkelde bloemenweide kunnen tot wel driehonderd plantensoorten voorkomen. Ze zijn heel waardevol voor de biodiversiteit: ze bieden voedsel en schuilplekken voor insecten, vogels en zoogdieren. Hoe je zo'n bloemenweide succesvol kan aanleggen en onderhouden, daar geeft Landschapsbeheer Drenthe informatie over. Tijdens een excursie door de Asser woonwijk Marsdijk deelt Gabriëlle Jager, adviseur bloemrijke vegetaties van de Cruydt-Hoeck, haar kennis over planten.

Het Enkeerdveld is een bijzondere bloemenweide om samen met de cursisten bij stil te staan: hier hebben buurtbewoners en andere enthousiastelingen een ongebruikt basketbalveld omgetoverd tot een bijen- en vlinderparadijs. Er is ook een wadi aangelegd. Dat is een soort groene greppel waar regenwater in opgevangen kan worden. Van alle veldjes die de cursisten bekijken, is dit de meest 'gelukte'.

Bijenheuvels

Initiatiefnemer Geertje Buisman vertelt daarover op Heel Drenthe Zoemt : "Het originele beekdallandschap bestond uit een beek met dwars daarop bomenrijen, waartussen de boeren hun stukjes grond hadden. We hebben goed gekeken wat daar nog van terug te halen was. Onder de tegels van het basketbalveldje bleek een behoorlijke laag zand te zitten. Daar hebben we leemzand op gestort, zodat er bijenheuvels ontstonden.