Droogte bedreigt veiligheid bever in Drensche Aa-gebied

"Ik denk dat bevers het op dit moment zwaar hebben. Ze hebben water nodig voor hun veiligheid, dat is het belangrijkst", aldus De Jonge. In andere landen hebben bevers het water ook nodig voor voedsel maar in ons land zijn de winters vrij zacht en valt er genoeg te halen voor het waterdier.

"Qua voedsel komt de bever nog niet zo in het nauw, maar qua veiligheid, dat hij de ingang van zijn holen niet onder water heeft, dat zet de deur open voor allerlei predatoren. "We hebben hier nog niet zoveel wolven, maar als een vos of een marter jonge bevers tegenkomt, zal hij het waarschijnlijk ook niet laten."

"Dat bevers nu echt aan de oppervlakte moeten overleven, maakt ze ontzettend kwetsbaar. Ik kan me daarom voorstellen dat bevers verleid worden om naar andere plekken te gaan waar het misschien nog wel nat is. Voor deze bever betekent het dat hij verderop in het beekdal een plekje gaat zoeken. Daar komt hij andere bevers tegen en dan is het de vraag of hij in de buurt getolereerd wordt vanwege familiebanden of dat er territoriale gevechten ontstaan. Als bevers onderling gaan knokken loopt dat over het algemeen niet zo goed af, ze kunnen elkaar echt doden."