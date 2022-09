Zenderonderzoek naar rode wouw: sterfte onder jongen is hoog

De sterfte onder zowel jonge als volwassen rode wouwen is hoog, blijkt uit meerjarig onderzoek van het Kenniscentrum voor Akkervogels - Grauwe Kiekendief. Een groot deel van de vogels stierf in Frankrijk. Uit Europees onderzoek blijkt dat veel vogels sterven door vergiftiging, aldus het kenniscentrum

Sinds juni 2019 wordt het wel en wee van rode wouwen in ons land gevolgd dankzij de zenders die onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen jaarlijks plaatsen. De afgelopen jaren hebben vijfendertig nestjonge rode wouwen en zes volwassen broedvogels zo'n GPS-GSM logger gekregen.

Settelen

De rode wouw heeft zich zes jaar geleden in onze provincie gevestigd. In 2017 werd voor het eerst een nest ontdekt in de buurt van Vledder. Het jaar daarop ging het om drie nesten, wederom een nabij Vledder en twee in het Reestdal. In 2019, het jaar waarin gestart werd met zenderen, is één broedpaar gevonden en het jaar daarop twee. Vorig jaar waren het twee nesten en dit jaar drie. "Het lijkt erop dat een toename in het aantal rode wouwen nog komt. Ik vermoed dat in Drenthe meer vogels zullen gaan broeden dan nu", voorspelt ecoloog Van Rijn.

Broedsucces

De Drentse vogels broeden in vaste gebieden en zijn elk jaar succesvol. "Daaruit blijkt dat het geschikte gebieden zijn, met voldoende voedsel om jaarlijks jongen groot te brengen", aldus Van Rijn. "We weten niet of het dezelfde vogels zijn die terugkeren, niet alle vogels zijn gezenderd of individueel herkenbaar, maar dat vermoeden we wel. Uit de gegevens van volwassen vogels die we volgen weten we dat de vogels naarmate ze ouder worden, vroeger broeden en succesvoller zijn."

Jongen

Een groot deel van de gezenderde Drentse jongen heeft het niet overleefd. Een van de jongen uit 2019 heeft dit jaar in de Achterhoek genesteld maar ging dood voordat de eieren gelegd konden worden. "Ik heb de vogel zelf opgehaald en op basis van wat ik zag heb ik een sterk vermoeden dat gif de doodsoorzaak was. Het dier ligt in mijn vriezer en moet nog onderzocht worden."

Sterfte

Van de tien jongen die in het eerste jaar gezenderd werden, zijn er nog twee in leven. Van Rijn: "Van de vogels uit 2019 had ik verwacht dat zo'n veertig procent nog in leven zou zijn. Dat blijkt maar twintig procent, dat valt me tegen." Van de elf jongen uit 2020 leven nog twee vogels. Vorig jaar werden zeven jongen gezenderd van wie momenteel nog vijf in leven zijn. Van de zeven jongen dit jaar, zijn er nog vijf in leven. De sterfte onder jonge vogels is groter dan de onderzoekers verwacht hadden. De belangrijkste oorzaak tot nu toe is het verkeer, al moet de doodsoorzaak van veel individuen nog bepaald worden.

Doodsoorzaak

Rode wouwen sterven vooral door niet-natuurlijke oorzaken: het verkeer, waaronder treinen, vergiftiging en windturbines. "Ik weet nog niet wat de werkelijke sterfteverdeling is. Het verkeer staat nu bovenaan maar ik verwacht dat vergiftiging die plek gaat innemen." Een groot deel van de dode dieren ligt in de vriezer van Van Wijk en moet nog onderzocht worden.

Vergiftiging

Rode wouwen zijn aaseters en ook opportunistisch. Behalve aas eten ze kleine tot middelgrote vogels en zoogdieren. Via hun prooien kunnen ze veel gif binnenkrijgen. "Het kan dan gaan om vergiftigd aas dat wordt neergelegd voor vossen. Daar worden ook veel vogels zoals buizerds, raven en zelfs zeearenden het slachtoffer van", legt de onderzoeker uit. "Maar het kan ook gaan om onopzettelijke vergiftiging, als de rode wouwen muizen of ratten eten die met gif zijn bestreden."

Afschot

In vergelijking met bijvoorbeeld België en Luxemburg gaan er veel vogels dood in Frankrijk. "Daar is het achter elkaar raak", aldus Van Rijn. Dat blijkt ook uit Europees onderzoek waarin veel meer dieren gevolgd worden. Behalve van vergiftiging is er veel sprake van afschot, al is dat illegaal. Helaas moeten de wouwen door Frankrijk om de wintergebieden in Spanje te bereiken."