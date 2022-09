De boerenzwaluw op papier

Vogeltekenaar Erik van Ommen neemt ons mee op sleeptouw en leert ons kijken naar verschillende vogelsoorten die in de provincie voorkomen. Dit keer richt hij zijn vizier op de boerenzwaluw, een boerenlandvogel bij uitstek die na een winters verblijf in Afrika in de lente in Drentse schuren en loodsen broedt.