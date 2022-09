Djammen: de kosmos in met Kidd Nebula

Een schitterende hoes met daarop een afbeelding van een verre planeet vol vrolijke kleuren. Zo ziet het album van Kidd Nebula eruit. Deze zomer bracht hij de plaat uit. Voor de bezitter van het album is de binnenkant helemaal een feestje. De plaat, uiteraard vinyl, 180 gram wegend, is erg bijzonder door het maakproces. Allerlei in elkaar overlopende kleuren maken iedere plaat uniek. Een plaat voor een kenner en dat kunnen we ook rustig van Bradley zeggen. Samen met een vriend werkt hij bij een vinyldrukker in Leeuwarden en daarom is het album met extra veel zorg en aandacht gemaakt. "Omdat wij op het werk zoveel platen voorbij zien komen, weet ik precies wat ik wel en niet dope vindt. Ja, en dit is alles wat ik eruit heb gehaald", straalt Bradley trots, met het album in de hand. "Elke plaat een andere kleur. Een heel mooi artwork die direct je aandacht trekt en een ecologische binnenhoes."

Maar naast al het albumwerk staat Bradley ook graag op de planken. Dit weekend is hij te bewonderen als deelnemer van Drentsch Peil XL in de Borger en in Emmen. Maar Kidd Nebula doet meer. "Ik ben altijd bezig met nieuwe projecten", vertelt de Meppeler. Voordat hij zijn album uitbracht was hij druk met het maken van een podcast. Die kwam op pauze te staan om het album goed en volledig uit te brengen. "Maar die ga ik weer hervatten. En hij heet De vroeg of laat-podcast en alles is relatief daarin. Ik ga in gesprek met collega's en andere artistieke mensen. En dan hebben we het gewoon over het leven en over hoe mensen balans vinden in hun leven. Waar worden zij nou gelukkig van? En hebben ze tips en tricks voor de luisteraar om éven tot jezelf te komen en balans te vinden in het leven."