Meppel krijgt een nieuw park met kikkerpoel, ligweide en sportparcours

In Nieuwveense Landen, een nieuwbouwwijk aan de rand van Meppel, komt een nieuw park. Deze plek biedt bezoekers de ruimte voor een wandeling, picknick bij de ligweide en sport. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.

"Midden in een woonwijk zijn groene plekken van groot belang", vertelt woordvoerder Vincent Nevels van de gemeente Meppel. Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen. Groen en bomen zorgen niet alleen voor een schonere lucht, maar nodigen omwonenden ook uit om meer te gaan bewegen. In het park slingeren wandelpaden en wordt sportparcours gerealiseerd.

Daarnaast zorgt het park voor verkoeling in hete periodes. "In de stad is de temperatuur in warme periodes namelijk veel hoger dan buiten de stad - het zogeheten stedelijk hitte-eiland effect", legt Nevels uit. "Een stevige groene plek in de stad helpt dit effect te dempen."