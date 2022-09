Gekantelde scheepschroef hield het noorden van Drenthe droog

"Het hart van het gemaal is een zware dieselmotor die via een grote as een verticale open schroef bedient. Die schroef is uniek, het is namelijk een scheepschroef die een kwartslag gekanteld is. Hij haalt het water van diep weg en pompt het hier naar achteren", legt Tappel uit. Het gemaal heeft een capaciteit van 200 kubieke meter per minuut.

Het gemaal was in bedrijf tot 2015. Toen werd het gebied opnieuw ingericht als waterberging en werd een kleiner, elektrisch gemaal in gebruik genomen. Tappel: "Dit gemaal is eigendom van waterschap Noorderzijlvest en nog altijd maalvaardig. Dat is met name te danken aan de tweede generatie watermulder die nog steeds hier in de boerderij woont. Hij zet zich in voor het behoud, bescherming en instandhouding van dit unieke stukje Drents erfgoed."