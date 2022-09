Droogte op het Dwingelderveld: 'Van die natte heide zie je niks meer'

"Het is vijf voor twaalf en voor sommige soorten zelfs vijf over twaalf." De veenbesparelmoervlinder en het valkruid: het zijn voorbeelden van soorten die bijna weg zijn. Ze hadden het al moeilijk, de huidige droogte maakt het helemaal problematisch. Menkveld kan zelfs over de bodem van het ven naast het Familiepad in het Dwingelderveld lopen; het is compleet drooggevallen.

Hier broedde in het voorjaar een kraanvogel, er stond zo'n tachtig tot negentig centimeter water. Het was er zo nat dat de vogel door het water kon waden, de poten kwamen nog maar een klein deel boven het water uit. "Daar is niks meer van over", zegt Menkveld. In de zomer is het er altijd wat droger. "Maar dan staat er altijd nog wel water. In deze tijd, in september, staan er lepelaars, allerlei steltlopers, maar die hebben hier helemaal niets meer te zoeken. Er is niks meer te halen, het is droog, het is verdroogd, waterdiertjes zijn er niet meer. Wat moeten ze hier nog?"