Niet voor de angsthazen onder ons: de Nationale Spinnentelling

Een deel van de bijna zevenhonderd spinnensoorten in ons land komt voor in huis en de tuin. Tijdens de Nationale Spinnentelling worden deelnemers uitgenodigd op zoek te gaan en de spinnen die ze tegenkomen te tellen. Onderzoekers komen zo meer te weten over de verschillende soorten.

De telling vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september en wordt voor de tiende keer georganiseerd door Tuintelling.nl

Kruisspin

Een van de meest voorkomende spinnen is de kruisspin, een middelgrote spin die tot de familie van de wielwebspinnen behoort. De spin is niet schuw en is vaak middenin zijn web te zien. Het web is verticaal hangend en vangt vooral vliegende insecten. Wordt zijn web verstoord, dan schudt de spin hevig heen en weer en laat zich in ernstige gevallen aan een spindraad op de grond vallen waar hij zich tijdelijk dood houdt.

Getijgerde lijmspuiter

Een zeer algemeen spinnetje dat je minder snel zult vinden en dat vrijwel alleen in gebouwen voorkomt, is de getijgerde lijmspuiter. Deze spin van drie tot zes millimeter groot verschuilt zich overdag en gaat 's nachts sluipend op zoek naar voedsel. Hij spuugt een kleverig en giftig mengsel over de prooi die het dier uitschakelt zodat hij het kan openbijten en leegzuigen.

Valse wolfspin

De giftige valse wolfspin is sinds kort ook een spin die je kunt tegenkomen, al is de kans niet zo groot. Beetje bij beetje verovert deze spin vanuit het Middellandse Zeegebied ons land. In Drenthe beperkt het aantal waarnemingen dit jaar zich tot minder dan tien. Door een stijgende temperatuur kunnen deze spinnen hier overleven en zich voortplanten. De spin gaat 's nacht op jacht. De valse wolfspin kan van zich afbijten. Door het gif van de spin kan dat tot milde klachten leiden.

Meedoen