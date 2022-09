Ondergrondse tunnel leidt naar vogelwalhalla

Begin jaren zestig zijn veertig vloeivelden aangelegd. Tappel: "De vloeivelden waren met name om het eiwit in het spoelwater te laten bezinken. Dat eiwit was juist het eten voor veel bijzondere vogels waardoor dit een vogelrijkgebied gebied werd." In 1980 stopte de aardappelzetmeelfabriek en verkocht Avebe bijna 106 hectare van het natuurgebied aan Stichting Het Drentse Landschap.

"Kort na de overdracht is besloten om hier een vogelkijkhut te bouwen", aldus de erfgoeddeskundige. De hut is bereikbaar via een 162 meter lange tunnel. "Dankzij de die tunnel kom je midden in het natuurgebied uit, heb je een prachtig panorama over het gehele gebied en kun je tal van bijzondere vogels spotten." Verschillende vleermuizen waaronder de baardvleermuis hebben de tunnel als winterverblijf gekozen. "Daarom hebben we besloten de tunnel in de wintermaanden te sluiten. De vogelkijkhut is alleen in de zomer te bereiken."