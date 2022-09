Dit weekend in de Drentse natuur: 17 en 18 oktober

Ooit werd het als vloeiveldencomplex gebruikt door de aardappelzetmeelfabriek in Oranje. Tegenwoordig is Diependal een natuurgebied dat rijk is aan bijzondere moeras- en watervogels. Vanuit de vogelkijkhut heb je ongestoord uitzicht over de voormalige vloeivelden. Deskundige vogelaars zijn in de vogelkijkhut aanwezig en kunnen je veel vertellen over de aanwezige vogels. Bezoek de website van Het Drentse Landschap voor meer informatie.