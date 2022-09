Exotische rivierkreeften bereiken Drenthe maar hebben nog weinig ecologische gevolgen

De roestbruine Amerikaanse rivierkreeft is één van de invasieve exoten die onlangs aan de Unielijst is toegevoegd. Deze lijst bevat planten en dieren die van oorsprong niet in de Europese Unie voorkomen. Bovendien zijn ze ongewenst omdat ze schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit. Bezit, handel, kweek, transport en import is verboden om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan.

Op de lijst staan soorten die nog niet in ons land, of andere Europese landen, voorkomen maar waarvan gedacht wordt dit in de nabije toekomst wel zou kunnen. De roestbruine Amerikaanse rivierkreeft is daar een voorbeeld van. Andere uitheemse soorten hebben ons land en onze provincie al wel bereikt, zoals de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de Turkse rivierkreeft.

Onbekend

Hoeveel dieren zich in de Drentse wateren ophouden is niet bekend, maar volgens ecoloog Matthijs Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta is de Amerikaanse rivierkreeft een blijvertje. "Landelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat we ons moeten richten op het beheersen van de verspreiding. Het dier helemaal verwijderen gaat niet lukken." In totaal omvat de Unielijst zes uitheemse kreeftachtigen, waaronder de rode, de gevlekte en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft en de Californische rivierkreeft.

Verspreiding

Het meest recente nationale verspreidingsonderzoek is in 2019 uitgevoerd door het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, EIS. Verschillende soorten rivierkreeften bleken tussen 2010 en 2019 sterk in aantal toegenomen. De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft komt het meest voor in ons land. Volgens het verslag van EIS is deze kreeftensoort opvallend vaak verdwenen op plekken waar andere soorten, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft of de Californische rivierkreeft, nieuw verschenen. Onderlinge concurrentie speelt mogelijk een rol.