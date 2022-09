Boswachter neemt per ongeluk schorpioen mee als souvenir

Roos en Iva Wever hebben een bijzonder nachtje kamperen achter de rug. De zusjes sliepen in een tent in Elp, bij hun grootouders in de tuin. Zonder dat ze het wisten, logeerde er ook een 'souvenir' uit Italië of Frankrijk: een nog levende schorpioen.

"Opa Evert, er zit een spin met scharen in de tent!" De elfjarige Roos wilde het luchtbed leeg laten lopen, maar kwam een bijzonder dier tegen. Boswachter Evert Thomas, de opa van de meisjes: "Ik liep mee om te kijken en tot mijn stomme verbazing was het een schorpioen. Daar was ik wel door verrast."

Het beestje van enkele centimeters groot heeft waarschijnlijk drie weken in de tent gezeten, opgevouwen op zolder. "Ik wist niet dat het kon", vertelt Thomas. "Maar het schijnt dat schorpioenen hun ademhaling bijna kunnen stilleggen, waardoor ze op een heel laag pitje aan het leven zijn. Dat kunnen ze maanden volhouden."

'Helemaal happy'

Thomas nam het doodstille beestje mee naar binnen. Daar kwam het weer tot leven. "In huis is het natuurlijk ietsje warmer. En ik heb hem wat vliegjes gevoerd - die zat hij heerlijk op te peuzelen." De boswachter kijkt gefascineerd naar het plastic bakje dat hij in zijn hand heeft. "Hij is nu wel erg actief. Hij voelt zich weer helemaal happy geloof ik."

Welke soort het is en wat er precies met het beestje gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Hij gaat misschien naar een opvang. "En anders houd ik hem misschien toch zelf als huisdier", vertelt Thomas. "Ik vind het wel echt een fascinerend beest." Volgens de boswachter is de schorpioen niet gevaarlijk voor mensen. "Het zou wel een risico kunnen zijn voor de inheemse soorten als ie hier zomaar poot aan de grond krijgt."

Voorlopig blijft de schorpioen bij Thomas logeren. Het heeft ook een naam gekregen van Roos: Hendrik. En aangezien het etenstijd is, gaan Roos en Thomas op zoek naar kleine beestjes. "Ha, kijk eens! Een lekkere snack voor Hendrik", zegt Roos.