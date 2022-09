Onderzoek brengt boommarters van het Friescheveen in beeld

Zeven boommarters

Een keer per week haalde ze het kaartje uit de camera's. "Toen de jonge boommarters opgroeiden waren dat wel vijfhonderd filmpjes per week. Ik heb ze allemaal bekeken en geselecteerd: wat is interessant en wat niet?"

Na het bekijken van alle filmpjes werd duidelijk dat er in het Friescheveen een mannetje, vrouwtje en drie jongen zijn. En er zijn twee boommarters als voorbijgangers geregistreerd. Van der Wijk heeft de vorm van de bef (lichtgekleurde keelvlek) in kaart gebracht om de individuen van elkaar te onderscheiden. "Maar als ik eens een filmpje zie van een boommarter uit een ander gebied: dan kan ik ook aan het gedrag zien dat het een andere boommarter is. Door het bekijken van al die filmpjes leer je het karakter van een boommarter kennen."

Observaties

"De filmpjes uit het voorjaar zijn het allerleukst: je ziet de speelplaats van de jongen. De moeder doet ook mee met het spel. Ook komt er een mannetje vechten met een jong, de moeder jaagt hem weg. Ik denk dat het de vader is maar dat is niet zeker", zegt Van der Wijk. "Dat het mannetje de jongen aanvalt ziet er behoorlijk heftig uit, toch valt dit mee. Dit is vergelijkbaar met hoe dassenvaders met hun jongen spelen, dat ziet er ook behoorlijk ruw en heftig uit. De jonge boommarters blijven volledig ongedeerd en het vrouwtje zit in de boom op de achtergrond, die grijpt pas na twee minuten in, als deze man echt een gevaar was geweest had ze hem direct verjaagd."

"Wildcamera's zorgen voor dit soort intieme kijkjes in de leefwereld van dieren. Dit zijn dingen die je normaal gesproken nooit ziet. Ook zie je al snel de verschillende karakters van de jongen, het is enorm interessant!" Alle bevindingen uit de afgelopen lente en zomer zet ze nog op papier. "Ik heb geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, wat het wel is: observaties van boommarters in een nat territorium."