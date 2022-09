Museum Collectie Brands: schilderijen gemaakt met het haar van een dode

Verzamelaar Jans Brands was zeer geïnteresseerd in alles wat te maken had met dood en rouw. Daarom ontbreken haarschilderijen natuurlijk niet in de collectie. Conservator Marianne Bakker: "Hij heeft er ooit vijf weten te bemachtigen. Drie ervan bestaan uit een foto van een overledene die is omkranst met lokken haar. Op twee andere schilderijen is het haar bewerkt tot een heus tafereel. Een schilderij, maar 'geschilderd' met haar."