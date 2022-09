Leer de das beter kennen in de ROEG! Hoek

Dassen leiden een voor ons verborgen leven. Maar Hero Moorlag van de Dassenwerkgroep Drenthe heeft dankzij veel geduld en onderzoek de Zuid-Drentse dassen in beeld. Tijdens een lezing in de ROEG! Hoek in Facet in Emmen zet hij het leven van de das centraal, en daarbij horen ook de actuele bedreigingen.

Moorlag besteedt veel tijd en aandacht aan de dassen, vooral in mei en juni. Dan vinden de provinciale tellingen van de dassen plaats en post hij lange avonden bij de burchten in Zuid-Drenthe. Moorlag: "Dit jaar zien we een stabilisatie in het aantal dassen. Er zijn minder jongen, waarom is nog niet zeker, maar waarschijnlijk speelt de droogte een rol. Eerder had een paar twee tot drie jongen per jaar, nu twee of helemaal niets."

Inkijkje

Van de dassen heeft Moorlag allerlei filmpjes en foto's en die wil hij graag delen met een groter publiek. In de ROEG! Hoek van Facet (voorheen de bibliotheek in Emmen) laat hij de beelden zien en vertelt hij meer over het leven van de das. Na de lezing heb je de das beter leren kennen, heb je mooie beelden gezien én weet je meer over hoe de dassen zich in het Drentse landschap bewegen.

Volgens Moorlag zijn er dit jaar veel meer dassen gedood in het verkeer. "We denken dat ze de wegen oversteken in een zoektocht naar water. Er zijn nu 46 alleen in Zuid-Drenthe gemeld, dat is net zoveel als heel het vorige jaar", aldus Moorlag. Om het aantal dode dieren in het verkeer tegen te gaan, hielp Moorlag eerder mee om een faunatunnel te realiseren. Dat werd een project van de lange adem. De tunnel kwam er, maar het heeft acht jaar geduurd.

