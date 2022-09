Beekherstel Witterdiep vergt lange adem

Waterberging

Een van de doelen van het project is waterberging. Door de veranderingen ontstaat over een lengte van vijf kilometer meer ruimte voor water, zo'n veertigduizend kubieke meter extra. Van Lohuizen: "Als wij het hier vasthouden stroomt het niet direct naar Groningen waar al het water uit het hele gebied samenkomt. Elk gebied moet zijn eigen water vasthouden." Voordat de beek werd rechtgetrokken was er sprake van natuurlijke waterberging in de winterperiodes.

Ecologisch herstel

Een ander doel is het verbeteren van de waterkwaliteit. De bochten in de rivier zorgen voor variatie in stroming en diepte. Zo geeft de lagere stroomsnelheid in de binnenbochten waterplanten een kans. "Je zorgt dat er veel meer waterleven is, meer beesten hebben al een effect op de waterkwaliteit." Ook is ervoor gezorgd dat de landbouw niet langer direct afwatert op de beek. "Dat heeft effecten voor het grondgebruik eromheen. Naast een heringerichte beek ligt vaak een strook natuur."

Meerjarenplan