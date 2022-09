De grauwe klauwier poseert voor vogeltekenaar

De grauwe klauwier is een schaarse vogel die voorkomt in gevarieerde, kleinschalige landschappen en insecten, kleine zoogdieren, jonge vogels en reptielen eet. De naam 'klauwier' komt van zijn gewoonte om prooien aan de stekels van planten of prikkeldraad te prikken voor later.

Van Ommen zit vandaag in de Gasterse Duinen langs de Drentsche Aa. Ergens in het weiland voor hem tussen de Schotse hooglanders en de meidoornstruiken zit een grauwe klauwier. "Het is een zangvogel die in Nederland broedt en in Afrika overwintert", vertelt Van Ommen. "Bovenin de struik zit een mannetje. Het is een prachtige vogel met een mooie bruine rug, een grijze kop en een zwart masker. Hij zit vaak boven in een meidoorn, speurend naar voedsel. Hij vangt wat en komt dan weer terug op dezelfde plek."