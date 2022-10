Meer tuinen geschikt voor egels

De egeltelling van afgelopen jaar had de meeste deelnemers ooit. Aan het egeltelweekend van 25 en 26 september deden zo'n 3900 mensen mee. Bijna vijf keer zoveel als vorig jaar, toen waren het er 826.

Daar is Eveline van de Jagt van de Zoogdiervereniging erg blij mee. "Het is een goed teken dat het aantal deelnemers toeneemt. Dat betekent dat meer mensen zich bezighouden met de egel", zegt ze. "Een van de doelen van de telling is om mensen meer bewust te maken van wat ze kunnen doen voor egels. En dat lijkt te lukken." Uit de telling blijkt dat vooral het aantal waarnemingen in tuinen is sterk toegenomen. "Daaruit kunnen we opmaken dat veel tuinen geschikt zijn voor egels", aldus Van de Jagt.

Ook collega Elza Polman van de Zoogdiervereniging is tevreden met de uitslag. "Hoe meer aandacht voor de egel hoe beter", licht ze toe. "Met de informatie die verkregen wordt uit de tellingen kunnen we maatregelen nemen om het voor de egels een beetje beter te maken."

Getelde egels

Tijdens het egelweekend werd ook een recordaantal egels geteld: 9400. Vorig jaar waren het er 4500. In Drenthe werden zo'n 469 egels geteld.

De Zoogdiervereniging organiseert de telling om een beter beeld te krijgen van de stand en de verspreiding van de egelpopulatie over Nederland. Naast tuinwaarnemingen van egels, konden tellers losse waarnemingen van buiten tuinen doorgeven via waarneming.nl en telmee.nl

Ook dode egels konden worden ingevoerd. Deelnemers telden in totaal 213 dode egels in hun tuin. Dat aantal is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het gros van de overleden egels werd overigens buiten de tuin gezien. Zij werden verkeersslachtoffer.

Afnemende trend

"Dit jaar zien we dat het aantal getelde egels flink omhoog is geschoten", vertelt Eveline van de Jagt van de Zoogdiervereniging. Maar dat betekent niet per se dat het beter gaat met de egel in Nederland. "Die stijging heeft meer te maken met het aantal deelnemers dan met het toenemende aantal egels."

Van de Jagt: "Uit voorgaande tellingen blijkt dat sinds 1994 het aantal egels in Nederland is afgenomen. We hebben dit jaar een droge zomer gehad, dat is een probleem voor de voorplanting van egels." Egels eten namelijk graag slakken, regenwormen en insecten. Die zijn door de droogte lastig te vinden. "Daardoor zitten ook dit jaar de opvanglocaties vol met verzwakte egels." Een toename van de egelpopulatie tijdens de telling verwachtte de Zoogdiervereniging dan ook niet.

Egels helpen

Uit de resultaten van het Egelweekend blijkt maar weer hoe belangrijk tuinen zijn voor egels. Wil je de egel helpen? Zorg dan voor een egelvriendelijke tuin en zorg dat de egel deze veilig kan bereiken. De egel houdt van een afwisselende tuin met grasvelden, struiken, andere planten en rommelige plekken. Maak ook doorkruipgaatjes in je schutting. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde egelsnelweg.

Het gebruik van slakkengif is af te raden, want de egels eten de slakken graag zelf op en door het gif gaan ze dood. En egels hoeven geen schoteltje melk. Daar kan hun maag niet tegen. Zet in plaats daarvan een schaaltje water en wat kattenbrokjes in de tuin.