Lubbe Kroeze zocht en vond verhalen langs de kanalen

Moord en misdaad te over

"Ik heb aan tijd geen gebrek, ben al 25 jaar met de VUT. En dit is een project, dat kan je niet in een week doen. Ook niet in een jaar." Het boek is pas uit, maar beleefde direct al een tweede druk. "Ben ik heel trots op", glundert Kroeze.

De verhalen langs de kanalen zijn doorspekt met grote en kleine misdaad, groot en klein menselijk leed. In het boek lezen we bijvoorbeeld over pensionhoudster Stiene uit Emmer-Compascuum, zij was recordhoudster veroordelingen. Maar liefst 25 keer sprak de rechter een vonnis over haar uit, want ze was behalve hardhandig ook hardleers. Zo gooide ze te luidruchtige gasten van de trap en gaf zij haar echtgenoot er met een kachelpijp van langs. Persoonlijke herinneringen verwerkte Kroeze ook in zijn boek. Zo vertelt hij over hoe hij als kleine jongen met zijn vader mee mocht met de praam.

Tijd heeft de gepensioneerde genoeg, maar het boek kwam er niet omdat hij zich stierlijk verveelt. "Ik heb zoveel hobby's", verzucht de tachtigplusser. Hij verzamelt vulpennen, speelt wekelijks een paar partijtjes dammen met een buurtgenoot en richtte onderin de flat waar hij woont een bibliotheek in voor de mede-flatbewoners. Bovendien weet hij de weg in archieven en ook op internet. "Ik zoek graag op Delpher, daar krijg je toegang tot oude kranten en tijdschriften, prachtig om daar te speuren." De verhalen in het boek zijn soms persoonlijk; herinneringen aan zijn eigen jeugd in en kort na de oorlog. Want hij stamt zelf uit het gebied.

Wie houdt van drama, vindt dat te kust en te keur in 'Verhalen langs de kanalen'. "Moord en misdaad te over", lacht Lubbe: "Je staat er versteld van wat er hier op het platteland allemaal gebeurde. Het lijkt soms wel of het allemaal moordenaars waren."