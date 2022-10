Op wolvenexcursie in het Dwingelderveld

"Tot nu toe wist ik vrij weinig over wolven", vertelt een van de deelnemers aan de excursie. "Ik weet dat ze sinds een aantal jaren in Nederland zijn en ik heb hieraan meegedaan omdat ik er meer van wil weten." Een andere deelnemer was al bekend met het wilde dier. "Vroeger reisde ik wel vijfentwintighonderd kilometer om een wolf te zien en nu lopen ze in de achtertuin."

Ruis is tevreden over de excursie. "Het was de eerste keer dat ik het voor publiek deed en ik vond het spannend. Je leest en hoort veel negativiteit en je weet niet hoe mensen op jouw verhaal zullen reageren als je ze mee het veld in neemt. Petje af voor de deelnemers die ik bij me had, het was een fijn gezelschap dat heel leuk reageerde."