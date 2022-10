Overal in Drenthe lees- en buitenpret voor kinderen

De Kinderboekenweek wordt al ruim zeventig jaar ieder jaar georganiseerd om het lezen van kinderboeken te stimuleren. Op basisscholen is veel aandacht voor deze 'week' van tien dagen. De Oktobermaand Kindermaand wordt sinds 2002 georganiseerd in Drenthe en Groningen.

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-ga-groen. De natuur staat in de schijnwerper dankzij boekentips die over de natuur gaan, die uitnodigen om zelf naar buiten te gaan en oproepen om de natuur te beschermen. De week staat niet alleen in het teken van lezen maar ook van buitenspelen. Zo staan in het boek Naar buiten! tientallen ideeën om buiten uit te voeren, zoals het bouwen van een vlot en het uitpluizen van een uilenbal.

In de Drentse bibliotheken wordt de Kinderboekenweek gevierd met activiteiten zoals het bouwen van een boomhut en het knutselen van vuurvliegjes die licht geven in het donker.

In de meeste Drentse bibliotheken (behalve in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo) mag je gratis het boekje Naar buiten! ophalen. Er staan vijftig ideeën in voor spannende buitendingen. Heb jij al eens een vlot gebouwd of een uilenbal uitgeplozen? In je boekje vind je ook een bingokaart. Heb je vier opdrachten op rij afgestreept? BINGO! Dan maak je kans op een tof boek of kaartjes voor het Boomkroonpad.