Succesvol broedseizoen voor Drentse kraanvogels

"Het broedsucces dit jaar en vorig jaar is beter dan in de droge jaren 2018-2020", aldus Feenstra. Toch is hij bezorgd over de toekomst. "De regen in 2021 heeft tot een betere voedselsituatie geleid in 2022, terwijl de droogte in de zomer van 2022 zorgen baart voor volgend jaar. Als de droogte in de afgelopen vijf jaren de trend wordt, dan moeten we in en buiten natuurgebieden aan de bak", meent de expert. "We moeten beter nadenken over het huidige gebruik van ons grond- en oppervlaktewater."