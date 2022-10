Sayaguesa runderen weren wolf uit kudde: 'Ze nemen kalfjes in bescherming'

"Het gaat eigenlijk heel goed samen met de wolf", vertelt de boswachter. "We hebben overal camera's hangen en monitoren de gang van zaken. In het begin zagen we dat er veel onrust was in de kudde, maar nu de wolven wat langer hier zitten, merken we dat ze veel relaxter zijn. En dat ze, wanneer het nodig is, zich meer groeperen en de kalfjes in bescherming nemen."