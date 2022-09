Hartenkreten voor de Drentse natuur

In de Gouverneurstuin van Assen komen vandaag ruim honderdvijftig mensen bijeen om actief mee te denken over milieu en natuur. Een van de centrale vragen is: 'Hoe werken we de komende jaren samen aan een mooi en duurzaam Drenthe?' Weerman Reinier van den Berg en schrijver Tommy Wieringa dragen bij aan inspiratiesessies, vertegenwoordigers van verschillende andere organisaties laten er hun ideeën weten.