Bloemenweide met sociaal tintje in Holsloot

Het is een lust voor het oog; de bloemenweide van Katja Stijnis uit Holsloot is ook in dit seizoen nog een kleurrijk veld. Met het project wil Stijnis een steentje bijdragen aan de biodiversiteit in de gemeente Coevorden.

"Ik woon hier samen met mijn partner en de kinderen als ze in het weekend thuis zijn in Holsloot, op Marokko. We kweken bloemen en daarachter proberen we een inheemse bloemenweide te realiseren van zo'n twee hectare. We zien enorm veel nieuwe insecten, veel extra vogels, het is echt geweldig."

Verrassing

"Ondanks dat de bloei zo'n beetje over is, wemelt het van de hommels en de bijen. We zien zelfs wespen en veel zweefvliegen. En een witte klaproos, ik heb ze niet gezaaid maar opeens waren ze er", vertelt Stijnis.

Gebruik

Stijnis maakt op verschillende manieren gebruik van de planten in haar weide. "Ik probeer zoveel mogelijk zaden van inheemse bloemen te oogsten om in een ander gedeelte van het land te gebruiken. En ik verzamel bloemen en zaden om zalfjes, badzout en thee van te maken, al mag je het geen thee noemen. Alles is puur, zonder gif."