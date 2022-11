Liefde voor natuur spreekt uit nieuwe boek Erik van Ommen

De uitzending van ROEG! staat deze week in het teken van het werk van Van Ommen en is opgenomen in zijn atelier in Vries. De kunstenaar vertelt over het ontstaan van zijn fascinatie voor vogels en laat verschillende werken zien. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe, de uitzending wordt op zaterdagavond een paar keer herhaald. Of kijk het programma hier online terug