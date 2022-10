De bever: een kostenpost met voordelen

Waterschap Hunze en Aa's moest flink in de buidel tasten voor beverpreventie. Vorig jaar gaf het één miljoen euro uit om schade door bevers te voorkomen en te herstellen. Dat is veel meer dan de jaren ervoor, in 2019 ging het om 1000 euro en in 2020 om 185.000 euro.

De beverpopulatie in Nederland groeit snel; elke drie jaar verdubbelt het aantal. Dat is goed voor de biodiversiteit en het onderhoud van oevers. Maar al dat geknaag kan ook voor overlast zorgen. In het Deurzerdiep moest ingegrepen worden.

Beverdam

"De bever had hier niet één burcht, maar drie burchten op een rij en verschillende holen", vertelt beveronderzoeker Cindy de Jonge. Om de ingang van hun holen onder water te zetten, bouwen bevers vaak een dam bij hun burchten. Zo'n dam stuwt het water op. "In bepaalde gebieden is dat fijn, omdat het voor vernatting zorgt. Maar hier zitten we tegen het stedelijk gebied van Assen aan. Daar wil je geen natte voeten krijgen."