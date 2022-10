Zonwering helpt muizenoor vocht vasthouden

In natuurgebied de Brunstingerplassen staat een tenger plantje met zijn eigen zonwering: het muizenoor.

De plant is makkelijk herkenbaar. "Bovenop de bladeren heeft het lange haren en de onderkant is heel viltig. Nu staat er nog één bloempje maar in de bloeitijd kunnen ze massaal staan te bloeien, een verschrikkelijk mooi plantje", aldus boswachter Pauline Arends. "Zo herken je ze makkelijk als je op een heideterrein loopt."