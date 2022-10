Veel hulpeloze mestkevers in de natuur: 'Omdraaien heeft geen zin'

In de herfst liggen opvallend veel mestkevers op hun rug. Ze genieten niet van de laatste zonnestralen. Nee, ze hebben hun taak volbracht en zijn begonnen aan hun laatste dagen.

Tijdens een wandeling in natuurgebied Brunstingerplassen, tussen Hijken en Beilen, komt boswachter Pauline Arends veel mestkevers tegen. Sommige liggen al met de pootjes in de lucht, andere zijn nog druk in de weer met vers gedraaide drollen.