Land van Ons koopt en beheert landbouwgrond om biodiversiteit te bevorderen

"Op de hogere delen van de es proberen we gewassen te telen die een bijdrage leveren aan of de bodem of de biodiversiteit. Afgelopen jaar hebben we huttentut en boekweit geteeld. Huttentut is een oud gewas dat eerder veel geteeld werd, vooral op de armere zandgronden. Boekweit hebben we voor het tweede jaar gezaaid en geoogst. Als dat gewas bloeit, komt er fantastisch veel biodiversiteit op af."