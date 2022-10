Krakkemikkige paddenstoelen door droogte

Verburg: "De tweede groep bestaat uit de samenwerkers; de schimmels die in harmonie, oftewel symbiose, leven met bomen, planten en kruiden. Deze schimmels krijgen voedingsstoffen van hun gastheer en geven water en suikers terug. Een voorbeeld van zo'n symbiont is de vliegenzwam die samenwerkt met de berk."

Dat maar weinig vruchtlichamen groeien, komt volgens Veneboer vooral door de droogte. Paddenstoelen groeien namelijk door zich vol te zuigen met water. In die delen waar veel bomen gekapt zijn, is die droogte verergert. Bijvoorbeeld in gebieden waar de letterzetter heeft huisgehouden en bomenkap noodzakelijk was. "In een laatste overlevingspoging houden afgezaagde boomstronken al het vocht vast, waardoor er niks overblijft voor de paddenstoelen", legt Veneboer uit. "De grotere soorten, zoals de reuzenwam en de vliegenzwam, overleven het wel, maar de kleinere en bijzondere soorten hebben het moeilijk."