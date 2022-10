Tentoonstelling moet ogen openen voor veranderingen in Drentse landschap

Het landschap is constant in beweging. De tentoonstelling 'Het Veranderend Landschap' met 22 foto's vestigt daar de aandacht op. In de tuin van Landgoed Overcingel in Assen zijn de foto's te bewonderen.

Fotograaf Sake Elzinga maakte de foto's. In een periode van een jaar trok hij door Drenthe om de bedreigingen, aantasting en ontwikkeling van het Drentse landschap in beeld te brengen.

"We rijden vaak door het landschap en hebben niet eens door dat het verandert", vertelt Elzinga. "Dat komt doordat we heel makkelijk meegaan met de veranderingen. Kijk maar naar deze foto van een zonneakker vlak bij Hoogeveen. Vroeger zag ik weleens zo'n akker in Duitsland, maar ik had ze hier nooit verwacht. Nu staan ze overal en binnenkort zijn we eraan gewend."