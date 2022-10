Pannenkoeken van eigen oogst op open dag Land van Ons

De boeren die voor Land van Ons werken, hebben een ploeg vrijwilligers tot hun beschikking. Voor Wouter Steenbergen, wiens ouders het land van de coöperatie pachten, is dat even wennen. Al is de hulp zeer welkom. "Jakobskruiskruid steken, dat zijn klussen waar je alleen liever niet aan begint, want daar komt geen einde aan. Nu kun je in een paar uurtjes heel wat doen. Dat is even wennen, we zijn gewend het zelf op te knappen. En dan zijn er ineens allemaal mensen die willen helpen, geen idee hoe dat werkt."