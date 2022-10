Dit weekend in de Drentse natuur: 15 en 16 oktober

Beleef de herfst in het grootste aaneengesloten bosgebied van onze provincie. In de natuur is veel gaande op dit moment; verkleurde bladeren vallen op de grond, paddenstoelen komen te voorschijn en dieren verzamelen hun wintervoorraad. Zo verstopt de gaai honderden eikels in het bos, die hij maanden later nog precies weet te vinden. Tijdens de excursie zaterdagmiddag leer je meer over de natuur van dit nationale park.