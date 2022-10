Voorbereidingen Natuurwerkdag in volle gang

In de Drentse natuur werken veel groene vingers die vrijwillig een steentje bijdragen aan het onderhoud; van zaag- en snoeiwerkzaamheden tot het onderhoud van paden en houtwallen. Tijdens de Natuurwerkdag op vrijdag 4 en zaterdag 5 november wordt een grote hoeveelheid klussen in één keer aangepakt.

In Anderen zijn medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe druk bezig met de voorbereidingen. Zo moet in het Witterzand de woekerende Amerikaanse vogelkers bestreden worden. "Daar hebben we een hele kruiwagen met gereedschap voor nodig", aldus vrijwilliger Luther van de Bult. "Er moeten veel kleine vogelkersen weggeknipt, weggezaagd en uitgestoken worden."

De natuurorganisatie heeft allerlei gereedschappen beschikbaar voor de uiteenlopende natuurklussen. "We hebben onder meer scheppen, zagen, sloothaken, prunustrekkers", somt Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe op."De Natuurwerkdag is erg belangrijk. We doen dat nu een aantal jaar, het is een landelijke dag, en we willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij natuur- en landschapsbeheer. We hebben verschillende landschapstypen zoals houtwallen, heide, bossen en knotwilgen. Dat heeft onderhoud nodig."