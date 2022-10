Vogels tellen tijdens de vogeltrek: 'een heel andere tak van sport'

Om half acht 's ochtends staat de vogelaar klaar met zijn kijkers. "Eigenlijk is het gewoon geduld hebben en een beetje geluk. Kijk, daar komen een, twee, drie koperwieken", wijst Pot. In deze tijd zijn het lijsterachtigen die vanuit Scandinavië wegtrekken, zoals koperwieken en kramsvogels. "Ik wil laten zien dat als je maar op een leuke plek gaat staan, je die vogeltrek op veel plekken in de provincie mee kan maken", aldus Pot. "Het is niet zo massaal als je langs de kust kunt hebben, maar hier bij de Natuurplaats in Norg kan je het goed zien. Het is afwachten wat voorbij komt, maar hier in het binnenland zie je vaak grote groepen doortrekkende vinken, samen met kepen."