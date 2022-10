De beweeglijke zilverreiger vastgelegd met houtskool

Vogeltekenaar Erik van Ommen neemt ons mee op sleeptouw en leert ons kijken naar verschillende vogelsoorten die in de provincie voorkomen. In vergelijking met zijn vorige model kiest de kunstenaar dit keer voor een beweeglijke vogel.

De zilverreiger is een opvallende vogel met een helder wit verendek die vooral in de winter in ons land verblijft, het liefst in de buurt van voedselrijke weilanden, sloten en rietmoerassen.