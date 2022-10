Biologisch-dynamische boer: 'Rogge levert niet veel op maar is wel mooi voor de grond'

Sijbenga gebruikt de rogge voor zijn kippen, maar hij zou liever zien dat er brood van wordt gebakken. "Het wordt interessanter als het meer de humane kant opgaat. Het zou mooi zijn als we weer Nederlandse rogge gaan eten, in roggebrood of in andere producten. We zijn al druk bezig om boekweit in de winkels te krijgen. Dat is ook een uitdaging, maar ik heb goede hoop dat het zal lukken. Het zou ook mooi zijn als rogge en andere producten uit de regio weer in de winkels komen, zodat men dat gaat eten en geen producten van ver weg."