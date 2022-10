Drentse dassen in beeld tijdens lezing in de ROEG! Hoek

Er leven tientallen dassen in Drenthe, maar ze leiden een verborgen leven. Als het donker is verlaten ze hun burcht om op zoek te gaan naar voedsel. Zodra ze een mens horen of ruiken schieten ze weer weg. Om toch een inkijkje te krijgen in het leven van de Drentse dassen, en ze beter te leren kennen, geeft Harry Boerma van de Dassenwerkgroep Drenthe een lezing.

Boerma ontdekte zo'n vijftien jaar geleden voor het eerst een dassenburcht, vanaf dat moment lieten de dassen hem niet meer los. Hij zet zich als lid van de Dassenwerkgroep in voor het monitoren en beschermen van de dieren. Hij heeft veel kennis opgebouwd over het leven van de das, en over de gevaren waar de dieren mee te maken hebben. Zijn kennis en ervaring deelt hij op 7 november in de bibliotheek van Borger.

Bijzondere wildcambeelden

In de ROEG! Hoek, die de hele maand in Borger te bezoeken is, laat hij tijdens de lezing bijzondere beelden zien van dassen uit de directe omgeving van Borger. Dankzij deze wildcambeelden zie je de dassen van dichtbij. Je ziet ook welke andere dieren langskomen bij de dassenburcht. Boerma neemt ook een opgezette das mee en vertelt onder meer over jonge dassen die als wees zijn opgegroeid.