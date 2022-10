Neanderthalers en rendierjagers centraal in eerste deel van nieuwe archeologiereeks

Het eerste deel van een nieuwe reeks Archeologie in Drenthe verschijnt in november. In Van Neanderthaler tot rendierjager staat de de Oude Steentijd tussen ongeveer 130.000 en 11.500 jaar geleden centraal. Zowel de Neanderthalers die in deze periode verdwenen als de eerste moderne mensen die hun intrede deden, hebben een rol in het verhaal.

De reeks bestaat uit acht delen die samen de tijd tussen de Oude Steentijd en de Vroegmoderne Tijd (17e-19e eeuw) bestrijken. Ieder jaar wordt een nieuw boek gepubliceerd. De boeken zijn populairwetenschappelijk van opzet en ruim voorzien van foto's, kaarten en reconstructietekeningen.

Leken

Drenthe is een provincie met veel archeologisch erfgoed. De afgelopen jaren zijn volgens Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum veel publicaties verschenen over het Drentse bodemarchief, maar niet gericht op het brede publiek. Er is een behoefte aan toegankelijke, populairwetenschappelijke boeken over de archeologie uit de buurt. Daarom hebben Het Drentse Landschap, Het Hunebedcentrum, Stichting Stone en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum de krachten gebundeld.

Auteurs