Dikke das is klaar voor de winter

De winter is in aantocht en de dassen in het Hart van Drenthe, een natuurgebied rond Hooghalen en Grolloo, zijn er klaar voor. In aanloop naar het koude seizoen slepen ze bladeren, gras en mos naar de burcht om het hol te isoleren. Maar zelf zorgen ze ook voor een extra laagje. Op de wildcamerabeelden van boswachter Pauline Arends ligt vader das er tonnetjerond bij.

De burcht die Arends volgt is al lang bewoond. "In 2002 vestigde zich daar een hele dikke das", vertelt Arends. "Vandaar dat we het ook wel de dikke dassenburcht noemen. De das in beeld lijkt misschien wat corpulent, maar het is van zichzelf al een stevige, forse man."