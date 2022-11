Altijd bereikbaar dankzij de piepers uit Emmen

NIRA

De NIRA vond in Zuidoost-Drenthe wat ze zocht, weet Bakker: "In deze regio was er na de oorlog grote armoede en er waren veel mensen werkloos. Hier kon NIRA personeel vinden, maar er was ook: ruimte. Goedkope grond. Ze werden met open armen onthaald door de gemeente Emmen. Ook vanuit de Rijksoverheid kregen bedrijven zoals de NIRA subsidies om hierheen te komen. In de jaren vijftig en zestig begon NIRA vanuit Emmen met de ontwikkeling van communicatiesystemen. Uiteindelijk zijn zij in de jaren tachtig overgenomen door het Zweedse Ericsson."

Runentekens

De naam Bluetooth voert ons terug naar een ver verleden, naar Harald Blauwtand (Harald Blåtand), Harald I van Denemarken. Omdat hij verbindingen maakte tussen Scandinavië en het vasteland van Europa, werd aan hem gedacht bij de naamgeving van het nieuwe communicatiemiddel. Bluetooth was oorspronkelijk de werknaam van het project, maar bij gebrek aan een betere is het de definitieve naam geworden. "Kijk maar," wijst Bakker naar een bluetooth-logo: "dat logo bestaat dus uit oude runentekens voor de H en de B. Samengevoegd krijg je dan dat bluetooth-tekentje."

Sommige apparaatjes hebben een beeldschermpje, andere niet. Marianne Bakker: "Dat beeldschermpje dat komt pas wat later in het proces. Die eerste die gaven gewoon een signaal af: piep! Dat was genoeg om mensen mee op te roepen. Die konden dan via de vaste lijn contact opnemen."

Op diverse piepers uit de collectie Brands staat het merk Ericsson. "Dat was een elektronicagigant waar we trots op waren, dat we die in de regio hadden", vertelt Bakker: "Ericsson was een belangrijke speler, maar eigenlijk ging er nog een bedrijf aan vooraf. Dat is de NIRA. Afkorting voor de Nederlandse Industrie voor Radio Apparatuur. Dat bedrijf is halverwege de jaren vijftig vanuit Maassluis en Vlaardingen verhuisd naar Emmen."