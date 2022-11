De kwetsbare kraanvogel op afstand vastgelegd

Vogeltekenaar Erik van Ommen neemt ons mee op sleeptouw en leert ons kijken naar verschillende vogelsoorten die in de provincie voorkomen. De kunstenaar houdt zich stil om zijn modellen niet af te schrikken en genoeg tijd te krijgen om ze vast te leggen.

Kraanvogels zijn kwetsbare en verstoringsgevoelige vogels met hoge eisen aan hun leefomgeving. In 2001 werd voor het eerst een kraanvogelkuiken geboren in het Fochteloërveen. Sindsdien broeden de vogels op een aantal plekken in onze provincie.

Familie

Van Ommen zit aan de rand van het Fochteloërveen en kijkt uit over een akker. "Voor ons lopen vier kraanvogels, twee ouders en twee jongen. Dat is bijzonder, want kraanvogels heb je nog maar een jaar of twintig in Drenthe. Ze zitten zo'n vierhonderd meter bij ons vandaan." Een kraanvogelstel heeft meestal één nest per jaar met twee eieren. Na een week of negen kunnen de jongen korte stukjes vliegen.

Bespieden

De kunstenaar bekijkt de vogels door zijn verrekijker en zij houden hem nauwlettend in de gaten. "We houden ons stil, we praten heel zachtjes en zitten heel rustig. De ouders kijken steeds omhoog, de jongen zijn aan het eten. Ik moet de kraanvogels in vlekken schilderen, want ze zitten heel ver weg. Ik zie niet veel details."