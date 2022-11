Plant een boom tijdens Treevember, insecten zullen je dankbaar zijn

In de maand november, omgedoopt tot Treevember, vragen The Pollinators aandacht voor het belang van bomen en voedselbossen. Een voedselbos is een goed milieu voor bestuivende insecten en andere dieren, aldus The Pollinators. De stichting zet zich in voor het welzijn van bestuivende soorten, zoals bijen en vlinders, en het vergroten van de biodiversiteit.