Vleermuizen dakloos door sluiting kerken

De gewone grootoorvleermuis is een typische zolderbewoner die veel in kerken te vinden is. "In de zomer leven op kerkzolders meestal kraamkolonies of kleine groepen", aldus Korsten. "Maar vaak zien we dat grootoorvleermuizen bijna jaarrond wel op de zolder te vinden zijn. Ze verblijven graag in een open ruimte. De gewone dwergvleermuis, die in de zomer veel in huizen zit, verblijft in de winter in kerktorens. Door de dikke muren is deze plek vorstvrij", vertelt Korsten. De baardvleermuis woont vooral in bomen en huizen maar is ook op zolders te vinden.