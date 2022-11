De wilde narcis terug naar het oude 'stekkie' in het Drentse Een

De wilde narcis is teruggebracht naar het oude 'stekkie'. De bewoners van Een, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten hebben op 2 november de zeldzame bloem geherintroduceerd in het beekdal van de Eenerstukken in Een.

De wilde narcisbollen, die oorspronkelijk in het Drentse beekdal groeiden, werden zo'n honderd jaar geleden door één van de dorpsbewoners uit het beekdal gehaald en op het eigen erf aangeplant. De plant is niet meer te vinden op de natuurlijke groeiplaatsen en dreigt nu ook te verdwijnen van de (boeren)erven.

Om de wilde narcis te beschermen is Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met de provincie Drenthe in 2018 het project 'Drentse Paosbloem' gestart. Het doel hiervan is om bestaande groeiplaatsen in stand te houden en de plant te herintroduceren op erven en in half-natuurlijke hooilanden en beekdalen.

Beekdal Eenerstukken

In het Drentse Een, in de gemeente Noorderveld, is de wilde narcis nog wel op erven te vinden. Een klein deel van die bollen is gebruikt voor herintroductie in het nabijgelegen beekdal. De nieuwe bollen, die zijn aangeplant op het terrein van natuurmonumenten, zullen de komende jaren in de gaten gehouden worden om te kijken of ze tot bloei komen en of ze verder verspreiden.

De wilde narcis

De wilde narcis, ook wel de Drentse paosbloem genoemd, is een inheemse bollensoort. Hij wordt zo'n 15 tot 30 centimeter hoog en bloeit in de maanden maart tot en met april. De bloem kan op veel verschillende plekken groeien, maar toch wordt ze steeds zeldzamer.

Dat komt doordat veel erven door de jaren heen sterk veranderd zijn; ze zijn heringericht en worden intensiever onderhouden. De zeldzame plant wordt tijdens die werkzaamheden vaak verward met de meest gekweekte variant van de narcis, de trompetnarcis. Dat maakt het behoud van de wilde narcis lastig.