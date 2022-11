Biologische bloemenkweker: 'Ik leg me neer bij het feit dat er in de winter geen bloemen zijn'

Midden in de bloemenakker laat Houtkamp zien wat ze zoal kweekt. "Dit is Achillea millefolium, of duizendblad. Deze mix heet 'Summer Pastels'. Het is een van de eerste bloemen waar ik ooit mee begonnen ben, het is een vaste plant en hij heeft een prachtig kleurpalet. De plant doet het goed in droogte, zeker op zandgrond en er komen heel veel bestuivers op af. Hij ruikt lekker kruidig, daar houd ik van, hij is heel mooi in boeketten en ik kan hem ook goed vermeerderen. Ik word er ontzettend blij van."