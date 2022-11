De klapekster laat op zich wachten maar verschijnt toch op papier

Net als grauwe klauwier is de klapekster lid van de familie van de klauwieren. De vogel is herkenbaar aan de lange staart en haaksnavel en heeft een wit met grijs en zwart verendek en een zwart masker over de ogen.

Van Ommen is weer in de Gasterse Duinen in het noorden van Drenthe waar hij afgelopen zomer ook was. "In de winter wordt de grauwe klauwier vervangen door de klapekster. De vogel broedt niet meer in Nederland, maar alleen in Scandinavië. 's Winters komt hij naar ons land. Dit is een bekende plek waar altijd klapeksters zitten." De trekvogel bivakkeert in gevarieerde natuurgebieden waar voldoende prooidieren aanwezig zijn.