Behoud van boomlijken belangrijk voor de bodem

Maar als de veiligheid niet in het geding is, laten natuurbeheerders de boomstronken liever staan of liggen. Een van de dode bomen heeft een blauwe stip. "Dat betekent dat er iets bijzonders met die boom is", legt de boswachter uit. "We willen hem sparen omdat deze boom waarde heeft, ook al is hij dood. De holtes die erin zitten zijn gemaakt door spechten, maar worden ook door vleermuizen gebruikt."